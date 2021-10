ITALIA Le discoteche riaprono con Green pass e capienza al 35%

Si torna a ballare, in pista senza la mascherina e con Green pass. Le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso e del 50% all'aperto. I gestori: 'così è difficile aprire'. L'Agenzia europea dei medicinali autorizza la terza dose di vaccino Moderna, da somministrare almeno 28 giorni dopo la seconda, per individui immunocompromessi dai 12 anni in su. Intanto, in 24 ore, sono 2.466 i nuovi contagi (lunedì 1.612) e 50 le vittime (37). Sono 322.282 i tamponi (122.214). Il tasso di positività è allo 0,76%, (1,3%).

