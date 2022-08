Le imprese romagnole sono in ripresa post pandemia. L'analisi dei dati della Camera di Commercio della Romagna

Bene il manifatturiero, in recupero il turismo, commercio e sistema agricolo in difficoltà. Complessivamente, i dati dell'Osservatorio economico delineano un sistema produttivo romagnolo che tiene e che sta riconquistando quanto perso a causa della pandemia. Non con un ritmo velocissimo, ma compensare il buon equilibrio garantito dal “mix produttivo”. Nonostante le difficoltà dello scenario internazionale diversi indicatori sono in terreno positivo. Con un aumento previsto per il 2022 del 3,2% in termini di ricchezza prodotta. A margine dei dati, sottolineato iI valore positivo dei segnali congiunturali, soprattutto se inquadrati in uno scenario generale complesso e instabile, che rende difficile individuare un percorso di crescita tendenziale. In questo contesto la politica industriale di Camera di commercio è orientata a dare sostegno al sistema imprenditoriale, allargando il proprio impegno sul tema della transizione digitale, in particolare su energia e innovazione, anche con attività sperimentali.

Nel video l'intervista a Carlo Battistini, Presidente Camera Commercio Romagna