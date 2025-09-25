Le Marche al voto domenica e lunedì

Il voto nelle Marche di domenica e lunedì avrà eco sulla politica nazionale. Le elezioni nella regione al plurale – per molti, l’Ohio d’Italia – sono decisive per maggioranza e opposizione. La macchina elettorale sta per fermarsi con lo sforzo finale rivolto a quell’esercito di possibili astenuti Alle ultime Regionali nelle Marche é andato a votare il 60% degli aventi diritto. Cinque anni dopo la percentuale potrebbe scendere e di molto, in linea con la tendenza degli ultimi anni. Sei i candidati alla presidenza della giunta regionale: il presidente uscente Acquaroli (esponente di Fratelli d’Italia, ex “ragazzo di Colle Oppio” voluto nelle Marche dalla Meloni cinque anni fa); lo sfidante principale è l’ex sindaco di Pesaro e attuale eurodeputato Pd Matteo Ricci per la coalizione di centrosinistra; Lidia Mangani (Partito comunista italiano); Claudio Bolletta (Democrazia sovrana popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo); Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione).

Sono 526 i candidati per 30 incarichi di consigliere regionale in questa dodicesima legislatura. Un milione 330 mila i marchigiani chiamati alle urne, aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Senza voto disgiunto. Nella regione plurale a due velocità, tra costa e hinterland, si è vissuta una campagna elettorale nervosa, che ha sofferto la pressione nazionale. Lo raccontano i comizi: piazze piene ad Ancona, con mezzo governo presente di nuovo per Acquaroli (sul palco Meloni, Tajani e Salvini). E a Pesaro con i vertici Pd per Ricci: Schlein e Bonaccini. Incontri che hanno affrontato gli stessi grandi temi regionali (sanità ed economia con la Zes-Zona economica speciale in primo piano) con soluzioni contrapposte ma che sono stati anche infarciti di temi da campagna nazionale. la presidente del Consiglio ha puntato sul referendum sulla giustizia di aprile 2026, sull’immigrazione e sul ruolo internazionale dell’Italia. La segretaria del Pd ha promesso invece il salario minimo come primo atto del suo governo, il taglio delle liste d’attesa e ha fatto un forte richiamo all’antifascismo.

Nella estate che ha preceduto il voto, Ricci era partito in salita dopo l’annuncio dell’inchiesta pesarese sugli affidi che lo vede tra gli indagati. Poi il candidato del campo largo ha rilanciato con una campagna porta a porta "fino alla vittoria". Francesco Acquaroli, invece, ha insistito sui risultati del suo mandato. Ma «il cambio di passo decisivo» sbandierato, ad esempio, in tema di sanità si è subito scontrato con le liste d’attesa che registrano ritardi, con più di 150 mila marchigiani costretti a rinunciare alle cure per mancanza di risorse.







