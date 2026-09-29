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Le Marche aprono i teatri storici al pubblico: appuntamento domenica 4 ottobre

Presentata la Giornata dei Teatri Storici: 62 i teatri, otto dei quali Patrimonio Unesco. Previste aperture straordinarie, visite, iniziative

di Mauro Torresi
29 set 2026

Un patrimonio inestimabile, unico, fatto di bellezza, cultura e tradizioni. La Regione Marche celebra i suoi teatri, aprendoli al pubblico domenica 4 ottobre per la prima edizione della Giornata dei Teatri Storici. Previste aperture straordinarie, visite guidate, mostre e incontri. Ben 62 quelli che compongono questa speciale rete culturale, otto dei quali Patrimonio mondiale Unesco. I teatri saranno i simboli della manifestazione realizzata in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e Associazione marchigiana attività teatrali.  Al progetto si sta lavorando dal 2023.

Nel servizio le interviste a Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche), Silvia Luconi (sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche) e Andrea Agostini (presidente della Fondazione Marche Cultura)




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