CULTURA Le Marche aprono i teatri storici al pubblico: appuntamento domenica 4 ottobre Presentata la Giornata dei Teatri Storici: 62 i teatri, otto dei quali Patrimonio Unesco. Previste aperture straordinarie, visite, iniziative

Un patrimonio inestimabile, unico, fatto di bellezza, cultura e tradizioni. La Regione Marche celebra i suoi teatri, aprendoli al pubblico domenica 4 ottobre per la prima edizione della Giornata dei Teatri Storici. Previste aperture straordinarie, visite guidate, mostre e incontri. Ben 62 quelli che compongono questa speciale rete culturale, otto dei quali Patrimonio mondiale Unesco. I teatri saranno i simboli della manifestazione realizzata in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e Associazione marchigiana attività teatrali. Al progetto si sta lavorando dal 2023.

Nel servizio le interviste a Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche), Silvia Luconi (sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche) e Andrea Agostini (presidente della Fondazione Marche Cultura)

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