Le parole di pace di due madri, israeliana e palestinese, aprono il 46esimo Meeting

Le prime a parlare sono due madri, palestinese e israeliana, colpite entrambe dal lutto più tragico, la perdita dei propri figli, nella devastante guerra di Terrasanta. Layla al-Sheik, musulmana di Betlemme, che ha perso un figlio piccolo, Qusay nella seconda Intifada e Elana Kaminka, israeliana madre di Yannai, ucciso il 7 ottobre del 2023. Eppure hanno provato a capire, e a dialogare. Anche il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz ha scelto di inaugurare la 46esima edizione condividendo fermamente gli appelli rivolti da Papa Leone al governo israeliano, affinché permetta il soccorso umanitario alla stremata popolazione civile di Gaza, e ad Hamas affinché liberi al più presto tutti gli ostaggi. Pace anche nel messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto avere al Meeting: “Abbiamo bisogno di costruttori di pace – ha scritto il capo dello Stato – Le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l’indifferenza”.

Nel video gli interventi di Elana Kaminka, israeliana, di Layla al-Sheik, palestinese, e di Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i popoli

