Le parole di Stefano Benni all'ingresso della Regione Emilia Romagna Da ieri, una vetrofania dedicata allo scrittore scomparso affissa alle pareti esterne della sede istituzionale, in viale Aldo Moro 52 a Bologna

"Se i tempi non chiedono la tua parte migliore inventa altri tempi”. È questa la frase scelta dalla Regione Emilia-Romagna per ricordare Stefano Benni e che, da ieri mattina, accoglie dipendenti della Regione, visitatrici e visitatori, nella sede di viale Aldo Moro 52 a Bologna, grazie a una vetrofania dedicata e accompagnata da un disegno realizzato dall’illustratrice Agata Matteucci.

Un omaggio sincero, che rende riconoscenza all'opera dello scrittore recentemente scomparso, per aver regalato a intere generazioni personaggi e mondi capaci di far pensare. E di emozionarsi.

“La scomparsa di Stefano Benni ha lasciato un grande vuoto nella comunità dell’intera Emilia-Romagna- affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni-. Avevamo bisogno subito di rappresentare con un gesto concreto l’amore che schiere di lettrici e lettori hanno per i suoi libri, i racconti, le poesie e il complesso, ma quanto mai attuale, affresco della nostra società, con le sue luci e ombre, raccontato sempre con sorprendente ironia. Ogni pagina, ogni frase che ci lasciato nei suoi scritti, dovrebbe essere presa per tappezzare di messaggi di verità le nostre città e i nostri paesi. Il modo migliore per riempire quel vuoto, come ha detto il figlio Niclas, è continuare a leggere Benni. Così ci auguriamo, e auguriamo a tutte e tutti, di riuscire ad inventare altri tempi per mostrare la nostra parte migliore”.



