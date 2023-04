Le recenti crisi internazionali e la ricerca di risposte nuove al 5° Sustainable Economy Forum

Sono state le conseguenze delle recenti crisi internazionali e la ricerca di risposte nuove e alternative le tematiche al centro della quinta edizione del 'Sustainable Economy Forum', simposio dedicato all'economia sostenibile promosso da Confindustria, San Patrignano e con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, andato in scena, come ogni anno, all'interno della Comunità di San Patrignano. Oltre 700 i partecipanti, in presenza e online, a seguire l'evento, ricco di spunti e interventi di imprenditori ed esperti, che si è soffermato, con particolare attenzione, sui fronti della sostenibilità e della responsabilità economica, ambientale e sociale nelle varie declinazioni e nei più diversi settori. "L'edizione di quest'anno del Forum - osserva Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano - ha approfondito le conseguenze delle recenti crisi internazionali dal punto di vista degli effetti sulle strategie economiche, finanziarie e aziendali improntate alla sostenibilità. Alla base di molti interventi - sottolinea - una visione comune di una sostenibilità che va praticata e non solo raccontata, come recentemente ricordato anche dal presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il vescovo Nunzio Galantino, attraverso scelte precise e coerenti che tengono conto dell'ambiente e della cura del pianeta, come pure delle persone e delle relazioni umane".

Concetti, prosegue Moratti, alla base dell'economia sostenibile: "penso, ad esempio, ai rischi per le imprese e il sistema finanziario che coinvolgono i settori dell'energia e dell'innovazione digitale, dell'agrifood e della biodiversità. Mi piace ricordare in questo senso che anche la stessa Comunità di San Patrignano rappresenta un esempio emblematico di social business efficace e di successo. Combina l'aspetto sociale, l'obiettivo di aiutare i giovani - è la chiosa di Moratti - con quello economico di creare un'azienda sostenibile che produce beni e servizi di alta qualità".