Le regole dei colori, ecco gli obblighi nelle varie zone Da lunedì tre regioni e pa Trento passano in gialla, il governatore veneto anticipa alla mezzanotte il passaggio con ordinanza regionale

Da lunedi Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Trento e Veneto passeranno in zona gialla. Sono 9 le Regioni oltre la soglia di allerta (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise e PA di Bolzano). Ecco le regole per ciascun colore:



Zona bianca: La mascherina è obbligatorio indossarla solo in luoghi chiusi, salvo ordinanze locali che dispongano l'obbligo anche in spazi aperti.

Zona gialla: C'è l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso.

Zona arancione: Chi non ha il Super Green pass (si può ottenere solo col ciclo vaccinale completo), non può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. L'obbligo di mascherina vige all'aperto e al chiuso.

Zona rossa: Non si può uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar sono chiusi. È consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio. Restano chiusi tutti i negozi ad esclusione di quelli consentiti, tra cui alimentari, supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini. Obbligo di mascherina in luoghi aperti e chiusi.

In tutte le zone: I trasporti sono sempre aperti e accessibili, ma per salire sui mezzi pubblici servirà la certificazione verde di base, come anche per andare in albergo, entrare negli spogliatoi, prendere impianti di risalita per lo sci, andare in piscina o in palestra. Con il Super Green pass, invece, ci si potrà sedere per mangiare al ristorante al chiuso, andare allo stadio o ai concerti, andare al cinema, al teatro, in discoteca, parchi divertimento, terme e partecipare a fiere e convegni.

