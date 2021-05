Le vaccinazioni e il Green Pass riaccendono il turismo

Complice la campagna di vaccinazioni che procede a ritmo incalzante e il Green Pass che consente di spostarsi in Italia anche tra zone arancioni e rosse, gli italiani tornano a progettare le vacanze. Un incoraggiamento a viaggiare è arrivato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Già da alcune settimane gli italiani manifestano la voglia di tornare a viaggiare in Riviera Romagnola e i dati relativi al traffico online sul portale info-alberghi.com lo testimoniano. Nel periodo di riferimento da 1° aprile al 10 maggio 2021, il traffico di utenti sul portale è aumentato del 228% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.









A catalizzare l’attenzione degli utenti web, in particolare, è la pagina dedicata al bonus vacanze che, con le sue 22664 visualizzazioni, guadagna il primato della pagina più visitata del portale. La curiosità degli utenti si è accesa intorno alle novità 2021 ancora in via di approvazione proposte dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che includono la proroga del bonus a giugno 2022, la possibilità di cedere il bonus alle agenzie di viaggio per il pagamento del soggiorno e quella di utilizzare il bonus in più soluzioni e quindi anche in strutture diverse.

Proseguendo nella classifica delle pagine più visitate troviamo al secondo posto la pagina relativa agli hotel di Riccione (14103 visualizzazioni), seguita da Rimini (12984), Cattolica (8636) e Cesenatico (7646). Gli utenti non si fermano alla navigazione del portale ma, cosa ancora più importante, inviano mail di richiesta agli hotel. Per il momento il più richiesto è il mese di agosto con 76909 e-mail di richiesta, seguito da luglio (50318 e-mail) e giugno (39113).