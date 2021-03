Leader e Oms firmano appello per “Trattato internazionale pandemie”; Draghi si vaccina con AstraZeneca

I leader di una ventina di paesi di tutto il mondo, fra i quali Mario Draghi, Emmanuel Macron e Angela Merkel, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il direttore dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno firmato un appello in favore di un "trattato internazionale sulle pandemie". Mentre il Covid-19 "approfitta delle nostre debolezze e divisioni" - si legge nel testo - "questo impegno collettivo rappresenta una tappa importante per consolidare la preparazione alle pandemie al massimo livello politico". "Ci saranno altre pandemie - scrivono i leader - e altre situazioni d'emergenza sanitaria di grande ampiezza. Nessun governo, né alcun organismo multilaterale può, da solo, far fronte a questa minaccia".









Una sorta di "Regolamento sanitario internazionale", dunque, che presuppone di "consolidare in modo forte la cooperazione internazionale per migliorare, ad esempio, i sistemi di allerta, la condivisione delle informazioni, la ricerca, ma anche la produzione e la distribuzione" dei vaccini, dei farmaci, dei prodotti di diagnostica e quelli di protezione".

Intanto il presidente del consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-covid, con AstraZeneca, nell'hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.