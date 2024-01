RIMINI Lega e picchia la moglie, 65enne denunciato nel Riminese È accusato di tentato omicidio e sequestro di persona

Lega e picchia la moglie, 65enne denunciato nel Riminese.

Un uomo di 65 anni è stato denunciato dalla moglie, con un esposto presentato in Procura dall'avvocata Valentina Baroni, per maltrattamenti in famiglia. La donna ha raccontato di essere stata aggredita, frustrata e trascinata a terra con una corda legata al collo. L'episodio, come riportano oggi i quotidiani locali, è avvenuto in un appartamento di Viserba la notte del 7 gennaio.

Stando alla denuncia, la donna dopo il tentativo di strangolamento sarebbe stata lasciata a terra priva di sensi, chiusa a chiave in casa senza la possibilità di fuggire.

Quando si è ripresa, è riuscita a telefonare alla polizia di Stato che è intervenuta per liberarla. La squadra volante intervenuta sul posto ha sequestrato un martello, un coltello e un paio di guanti. Tra le accuse mosse nei confronti del 65enne, in base alla denuncia della moglie, anche quella di tentato omicidio e sequestro di persona.

