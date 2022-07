CRISI DI GOVERNO Lega-FI puntano i piedi: “nuovo governo o voto”

Lega e Fi puntano i piedi al Senato. La risposta a Draghi è affidata al capogruppo Romeo: 'Nuovo governo e nuova maggioranza senza M5s o elezioni'. Un governo 'profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione', si legge nel testo della risoluzione depositata dal Carroccio. Poi arriva anche la nota del 'centrodestra di governo': 'Ok solo a un nuovo governo, guidato ancora da Draghi, senza il M5s e profondamente rinnovato'. L'ex presidente della Camera Casini ha presentato invece una risoluzione di una riga che approva le comunicazioni di Draghi. 'Noi siamo più convinti di prima di votare la fiducia', dice il Pd.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe avviato delle consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza per fare il punto della situazione dopo il dibattito parlamentare al Senato sulla fiducia. Tra le ipotesi, si ragiona sempre in ambienti parlamentari, anche quella delle condizioni per un Draghi bis. Sullo sfondo lo scioglimento delle Camere. Si starebbe andando verso la conta in Aula con il voto sulle risoluzioni. Draghi potrebbe aspettare l'esito di questi voti prima di decidere il da farsi. E' quanto viene spiegato da fonti qualificate di governo.

Allarme sui mercati dopo la mossa del centrodestra: lo spread risale a quota 202, la Borsa di Milano scivola a -1,76%. La replica del presidente del Consiglio è stata anticipata.

