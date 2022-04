Lega: mettere in A14 cartelloni di 'Benvenuto in Romagna'

Lega: mettere in A14 cartelloni di 'Benvenuto in Romagna'.

Installare cartelloni di 'Benvenuto in Romagna' lungo il tratto autostradale della A14 che attraversa il territorio romagnolo. E' questa la richiesta che il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Daniele Marchetti consigliere regionale del Carroccio, rivolgeranno alla Giunta regionale e a Autostrade per l'Italia. "Abbiamo avuto notizia di un cartellone di grande effetto con la scritta 'benvenuti in Emilia' installato nel piacentino, lungo la tratta emiliana della A21 Torino-Brescia. Ci sembra un'ottima idea per segnalare non solo le bellezze di quella parte della regione, ma anche lo spirito di accoglienza dei suoi abitanti. Crediamo quindi importante che, analogamente al cartellone che dà il benvenuto in Emilia, siano installati anche cartelloni che diano il benvenuto in Romagna a turisti e viaggiatori, segnalando loro che stanno transitando nelle terre romagnole, dove storia, cultura, tradizioni si intrecciano con il buon vivere e un turismo a tutto tondo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: