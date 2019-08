Lega: unica alternativa a questo governo sono le elezioni

'L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni'. Lo dichiara la Lega in una nota. Dopo il presidente del Consiglio Conte, che ha avuto un colloquio informativo - si apprende - con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto della situazione, il presidente della Camera Roberto Fico è giunto al Quirinale.