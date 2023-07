EGITTO Legale Zaki, “Patrick condannato a 3 anni”

Legale Zaki, “Patrick condannato a 3 anni”.

Patrick Zaki "è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'Ansa uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto, dove si è pronunciato il giudice monocratico di una corte per la sicurezza dello Stato. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. "Il peggiore degli scenari possibili", aggiunge sui suoi profili social il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury. Ora Zaki torna in carcere per scontare altri 14 mesi.

La legale principale di Patrick Zaki ha annunciato ricorso: "Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy", ha detto Hoda Nasrallah parlando all'Ansa davanti al palazzo di Giustizia di Mansura.

"Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia", ha detto la premier Giorgia Meloni.



Sulla condanna si è espresso anche il Rettore dell'Università bolognese, Giovanni Molari: "È una terribile notizia che giunge del tutto inattesa, mentre abbiamo ancora negli occhi l'immagine di Patrick neolaureato con lode nel corso che gli ha fatto scegliere Bologna. Speriamo non sia confermato che questa sentenza significa altri 14 mesi di carcere: sarebbe un'ingiustizia e un dolore immenso per Patrick, per tutti i suoi cari, per tutti coloro che in questi anni hanno sofferto e resistito con lui. Tutta l'Alma Mater gli è vicina in questi momenti".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: