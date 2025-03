OMICIDIO RIMINI Legali Dassilva, 'quando fu trovato il cadavere era in casa' 'Fu Bianchi ad informarlo della presenza cadavere sulle scale

"Louis è sereno dopo la perizia sulla cam3. Non era in garage al momento della scoperta del cadavere". L'hanno detto i legali di Louis Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi all'uscita del carcere di Rimini dove ieri pomeriggio sono andati a conferire con il senegalese in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli dal 16 luglio.

"Al nostro assistito - ha detto l'avvocato Guidi - abbiamo raccontato quanto trapelato tramite le notizie di stampa perché, anche noi, non siamo in possesso del verbale dell'interrogatorio di Manuela Bianchi. Louis, tuttavia, si è limitato a confermare che la mattina del 4 ottobre 2023 si trovava nel suo appartamento e, solo quando Manuela gli ha bussato alla porta per informarlo della presenza di un cadavere nella tromba delle scale, è uscito di casa per andare a vedere".

Manuela Bianchi, che è indagata per favoreggiamento, ha invece sostenuto davanti a Procura e squadra mobile che quella mattina Louis l'avesse avvisata della presenza di un cadavere.

