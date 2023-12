RIMINI Legata e imbavagliata, pensionata rapinata in casa a Rimini Contanti, oro e il cellulare il bottino di due rapinatori

Pensionata rapinata in casa a Rimini, dopo essere stata legata e imbavagliata dai banditi. È successo sabato pomeriggio, come riporta la stampa locale, intorno alle 17.30 quando la donna che vive da sola è stata sorpresa sul pianerottolo e costretta a rientrare in casa, al terzo piano di un condominio, vicino al centro storico. Imbavagliata e immobilizzata sul divano con le mani e i piedi legati con corde e una cintura, non avrebbe avuto il tempo di urlare e chiedere aiuto.

Secondo la denuncia che la donna ha presentato in questura ieri mattina, mentre un rapinatore la sorvegliava puntandole contro un cacciavite, l'altro rovistava negli armadi e nei cassetti. Contanti, oro e il cellulare il bottino. I due uomini poi l'hanno afferrata e dal divano l'hanno trascinata in camera da letto, dove l'hanno lasciata ancora legata. La pensionata è quindi riuscita a sciogliere le corde e ha chiamato la polizia. Indaga la Squadra Mobile di Rimini, acquisiti i filmati delle telecamere presenti in zona.

