POLITICA ITALIA Legge di bilancio, è di nuovo sciopero generale La presidente del Consiglio ironizza sui social: "In quale giorno cadrà?". Il presidente Mattarella e Papa Leone parlano delle dipendenze

È di nuovo scontro tra governo e Cgil, dopo che quest'ultima ha indetto un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio. L'annuncio ha scatenato la presidente del Consiglio Meloni, che sui social ironizza: “In quale giorno cadrà?” è la derisione, riferendosi al venerdì, giornata prescelta. “Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo”, fa eco il ministro Salvini. “Cambiare giorno? Cambino loro la manovra – risponde il segretario generale Cgil Landini – Il governo parla sempre di altro – aggiunge poi – il weekend lungo, il weekend corto... non entra mai nel merito degli argomenti”. A Roma il presidente palestinese Abu Mazen è stato ricevuto dal presidente della Repubblica e dalla presidente del Consiglio. Mattarella ha parlato dell'Autorità nazionale palestinese come di un interlocutore fondamentale per l'Italia e la comunità internazionale. Il capo dello Stato in mattinata aveva parlato anche alla Conferenza sulle dipendenze Anche Papa Leone ha inviato un suo messaggio, parlando delle nuove forme di dipendenza. La presidente Meloni ha ricordato come l'investimento contro le dipendenze nell'ultimo anno sia stato raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro, cifra mai stata disponibile in passato, e l'attivazione di nuovi strumenti, come l'8xmille dell'Irpef a interventi di prevenzione e recupero sono l'indicazione che lo Stato ritiene questa una sfida prioritaria.

Nel video gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Leone XIV

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: