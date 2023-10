POLITICA ITALIA Legge di bilancio, tensione tra alleati in maggioranza Gli interventi sulle pensioni non piacciono alla Lega, mentre Forza Italia è contro l'aumento della cedolare secca

Tensione tra alleati sulla manovra di bilancio che, così com'è, non piace. La legge di bilancio è stata licenziata lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei ministri ma non è ancora stata inviata al Parlamento, sulla bozza però ci sono distinguo importanti in maggioranza. La Lega chiede di eliminare la norma che nel 2024 sostituisce Quota 103 con Quota 104, aumentando dunque di un anno l'età per accedere a questa forma di pensione anticipata. Antonio Tajani, Forza Italia, chiede un marcia indietro sull'aumento dal 21 al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi. Ancora la Lega, col vice segretario Crippa, boccia la norma che rafforza la possibilità di pignorare i conti correnti degli evasori. Su questo intervengono sia il vice ministro dell'Economia Leo, “non c'è nessun pignoramento”, assicura, sia la presidente del Consiglio Meloni con un post su Facebook, che consiglia di non seguire i “sentito dire”.

È scontro anche con l'Anci, il presidente Decaro chiede a Meloni di non tagliare i fondi ai Comuni, o diventa difficile gestirli, e dall'assemblea di Genova lancia un appello, non toglieteci il sogno del Pnrr. Cgil e Uil annunciano scioperi dal 17 novembre, mentre secondo Istat a ottobre si stima una forte diminuzione del clima di fiducia sia dei consumatori che delle imprese, e secondo uno studio la metà degli italiani non riesce a risparmiare più di 100 euro al mese, e il 19% non riesce a risparmiare nulla.

Nel video l'intervento di Antonio Decaro, presidente Anci, associazione dei Comuni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: