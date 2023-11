POLITICA ITALIANA Legge di bilancio verso l'iter al Senato. In piazza opposizioni e sindacati Contestato l'impianto della manovra

A scendere in piazza per primi saranno, sabato prossimo a Roma, Pd, Cinquestelle e Alleanza Verdi Sinistra, poi toccherà ai sindacati - divisi - a fine novembre, quindi il 5 dicembre ai medici e agli infermieri, penalizzati da un meccanismo di calcolo delle pensioni che, in alcuni casi, prevede decurtazioni fino al 15%.

Su questo caso specifico la maggioranza starebbe lavorando per correggere la legge di bilancio, ma la manovra sollecita le piazze, che criticano le misure su fisco e pensioni; su Palazzo Chigi pesa anche la bocciatura del Fondo Monetario Internazionale, che ha denunciato l'assenza -nella manovra- di riforme per la crescita.

La prossima settimana la Legge di Bilancio del Governo Meloni passerà in commissione al Senato; dal 4 dicembre sarà in Aula, sempre a Palazzo Madama, poi sarà la volta della Camera; il Presidente Meloni ha blindato il provvedimento vietando gli emendamenti della maggioranza: le insidie, a questo punto, potrebbero venire da quelli proposti dall'opposizione, che cercheranno di attirare i voti degli avversari, spaccando il centrodestra.

Nel video le interviste a Sen. Claudio Borghi - Lega; On Alessandro Cattaneo – Forza Italia; Sen. Giuseppe Conte - M5s; Sen. Matteo Renzi - Italia Viva

