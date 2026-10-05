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Legge elettorale con voti di fiducia, l'opposizione: "Uno schiaffo al Parlamento"

Neanche un emendamento delle minoranze è stato approvato. Magi (Più Europa) in sciopero della fame per protesta

di Francesca Biliotti
5 ott 2026

Mentre l'Istat certifica il calo del potere d'acquisto delle famiglie e l'aumento della pressione fiscale, dello 0,5%, 43,5% in totale, nel terzo trimestre 2026, inizia la maratona sulla legge elettorale che condurrà, giovedì 8, alla votazione finale, con scrutinio segreto e in diretta Rai. La Camera ha ripreso i lavori, sono diverse le questioni di fiducia poste sui singoli articoli, per l'opposizione si tratta di schiaffi al Parlamento. Il deputato Magi ha spiegato perché sta facendo lo sciopero della fame. 

Nel video gli interventi alla Camera di Federico Fornaro, deputato Partito Democratico; Riccardo Magi, deputato Più Europa




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