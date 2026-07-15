Legge elettorale, convergenza bipartisan sul voto ai fuorisede: nessun voto contrario

Nonostante la maggioranza sia stata bocciata sull'emendamento sulle preferenze, il governo tira dritto, il voto finale del provvedimento atteso per domani. Il primo a spegnere il fuoco della polemica è stato il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che ha spiegato come la legge elettorale debba essere votata dalla Camera, nonostante la battuta d'arresto della maggioranza, e che a settembre si passerà in Senato, dove sarà anche possibile modificare il testo e dove, tra l'altro, non è previsto il voto segreto su questa materia, come ha ribadito anche il presidente La Russa.

Ma l'opposizione ha insistito tutto il giorno nel dire che la maggioranza non c'è più: anche l'emendamento bocciato di Futuro Nazionale, che chiedeva di nuovo di ripristinare le preferenze, ha raccattato 139 sì, molto probabilmente di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia era schierata per il no. Per l'opposizione c'è dunque una nuova maggioranza di destra-destra tra Fratelli d'Italia e i vannacciani, che hanno issato cartelli per dire vergogna a chi ha votato no. Da segnalare la convergenza bipartisan sull'emendamento che consente il voto ai fuorisede: studenti, lavoratori e chi segue cure mediche: approvato senza nessun voto contrario.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver ammesso che serve una riflessione sui voti mancati, elegante giro di parole per evitare di parlare di verifica di governo, per tutta la giornata si è concentrata su tutt'altro, prima la sicurezza, col tradizionale video autoprodotto, poi la cerimonia dei maestri di cucina: intanto la sua ex ministra del Turismo, Santanché, rischia un nuovo processo per bancarotta e truffa allo Stato, dopo la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps.