L'OPINIONE Legge elettorale, De Francesco (Il Giornale): "Situazione fluida, sulle preferenze si vedrà con il dibattito in Senato" Il giornalista: "Non vedo un automatismo tra mancato accordo e crisi di governo"

Quella che si è appena conclusa per la politica italiana è stata una settimana turbolenta. Il governo ha incassato l'ok alla Camera della nuova legge elettorale, il cosiddetto 'Stabilicum' o 'Melonellum', che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%. Ma l'iter di approvazione non è stato senza difficoltà, e la maggioranza si è divisa sulle preferenze, bocciando un emendamento sul tema proposto da FdI e Noi Moderati. A riguardo, il giornalista Gian Maria De Francesco de 'Il Giornale' parla di "un grave incidente di percorso" per l'esecutivo. Sul futuro della legge, però, afferma, la situazione è "abbastanza fluida": "in caso fosse riproposto al Senato l'emendamento sulle preferenze, probabilmente dovrebbe poter passare. Se ci fossero nuovi incidenti qualche interrogativo si porrebbe".

Si deve attendere però settembre, quando la normativa passerà a Palazzo Madama. "Bisognerà vedere come parte il dibattito: certo, Forza Italia e Lega sono molto contrarie però se si ritiene che ci debbano essere le preferenze, nulla vieta di ripresentare l'emendamento", afferma De Francesco. E se ci fossero nuovi problemi si aprirebbe lo scenario di una crisi di governo? "Non vedo una crisi tanto nella questione tecnica, che è veramente residuale", dice, "ma proprio nella materia politica, sul fatto della mancanza di un'intesa tra i vari partiti. Quello sì sarebbe un segnale cattivo, però automatismo tra mancato accordo e crisi di governo ancora non lo vedo. La situazione dovrebbe ben più che aggravarsi rispetto ad adesso".

Nel video l'intervista a Gian Maria De Francesco de 'Il Giornale"

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