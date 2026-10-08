Legge elettorale, il ministro Foti: "Gli italiani sapranno prima chi è il candidato presidente"
Conte (Movimento 5 Stelle): "Manca solo la precisazione di dare il premio a una premier con gli occhi chiari"
Approvazione definitiva, in terza lettura, per la nuova legge elettorale. Nessuna sorpresa dall'aula di Montecitorio, gremita per l'occasione anche tra i banchi del governo. 227 voti a favore, superata anche la prova dello scrutinio segreto. L'opposizione protesta in aula con cartelli “Legge truffa” e a poco sono serviti gli attacchi lanciati dagli scranni.
Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; le interviste a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, e a Tommaso Foti. ministro per gli Affari Europei
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