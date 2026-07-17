POLITICA ITALIA

Legge elettorale, l'opposizione: "Bocciatura segnale di malessere in maggioranza"

Le forze di minoranza commentano quanto accaduto in settimana

Il giorno dopo l'approvazione della legge elettorale, è tempo di riflessione anche per l'opposizione, specie sulla battuta d'arresto della maggioranza sulle preferenze, andata sotto nelle votazioni.

Nel video le interviste a Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico; Francesco Silvestri, deputato Movimento 5 Stelle; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

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