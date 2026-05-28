Legge elettorale, la maggioranza: "Non è priorità, ma la facciamo lo stesso"

Alla Camera la data è già decisa, 26 giugno, per l'avvio della discussione generale sulla nuova legge elettorale, e anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha organizzato un incontro informale coi capigruppo di maggioranza e opposizione a Palazzo Madama per sondare gli umori. Il testo è attualmente all'esame della commissione Affari Costituzionali della Camera e sarà a Montecitorio che verranno, plausibilmente, apportate le modifiche più sostanziali.

Nel video le interviste a Raffaele Nevi, deputato portavoce nazionale Forza Italia; Enrico Borghi, senatore Italia Viva; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega.











