POLITICA ITALIA Legge elettorale, la ministra Casellati: "Riporterà i cittadini alle urne" In Aula qualche momento di tensione, esposti cartelli di protesta

Subito dopo il sì della Camera alla riforma della legge elettorale, con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, i deputati escono da Montecitorio nel solleone, soddisfatti per aver portato a casa il primo round, in attesa di settembre, quando il provvedimento arriverà in Senato. Soddisfatta anche la ministra Casellati, la rappresentante del governo in Aula. Non sono mancati momenti di tensione, qualche cartello esposto, qualche intemperanza. Anche i vannacciani hanno votato contro.

Nel video le interviste a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, e a Edoardo Ziello, deputato Futuro Nazionale

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