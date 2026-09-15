Legge elettorale, la protesta dei nuovi partiti: "Vogliono tenerci fuori"

La legge elettorale al voto finale in Senato, poi dovrà tornare alla Camera dei Deputati per la terza e ultima lettura, viste le modifiche che sono state apportate. Intanto fuori Palazzo Madama la protesta dei piccoli partiti, ai quali è stato chiesto di quadruplicare il numero di firme necessarie per poter presentare la propria lista, col campo largo giunto a dare solidarietà ai manifestanti.

Nel servizio le interviste a Alessandro Onorato, Progetto Civico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico







