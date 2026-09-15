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Legge elettorale, la protesta dei nuovi partiti: "Vogliono tenerci fuori"

Alessandro Onorato, Progetto Civico: "Perché Meloni per entrare raccolse solo 40mila firme e a noi ne chiedono 400mila?"

di Francesca Biliotti
15 set 2026

La legge elettorale al voto finale in Senato, poi dovrà tornare alla Camera dei Deputati per la terza e ultima lettura, viste le modifiche che sono state apportate. Intanto fuori Palazzo Madama la protesta dei piccoli partiti, ai quali è stato chiesto di quadruplicare il numero di firme necessarie per poter presentare la propria lista, col campo largo giunto a dare solidarietà ai manifestanti.

Nel servizio le interviste a Alessandro Onorato, Progetto Civico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico




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