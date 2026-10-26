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Legge elettorale: presentati i ricorsi in 25 tribunali

Zaccaria: "Tra i ricorrenti anche Romano Prodi"

di Francesca Biliotti
26 ott 2026

“Siamo qui per mantenere una promessa fatta”, esordisce così Roberto Zaccaria, costituzionalista e a capo della Rete “per un voto libero e uguale”, che raccoglie una trentina di associazioni della società civile: “Il 12 ottobre scorso – spiega – avevamo promesso che avremmo presentato i ricorsi contro la legge elettorale, e farlo simultaneamente non era affatto semplice. Eppure, eccoci”. I ricorrenti, continua, saranno oltre 300, il più illustre è Romano Prodi. Sul fatto che la legge sia già stata promulgata dal presidente della Repubblica, Zaccaria commenta: “Il presidente non è la Corte costituzionale. Comunque la mia speranza è che l'abbia fatto con così grande rapidità proprio per agevolare i ricorsi”.

Nel video l'intervista a Roberto Zaccaria, costituzionalista




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