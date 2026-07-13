Legge elettorale, pressing sulla maggioranza

Inizia domani la maratona in Aula, alla Camera, per la legge elettorale, con la quale si andrà presumibilmente al voto nel 2027. C'è pressing nella maggioranza per presentarsi con un testo condiviso, Fratelli d'Italia in particolare non ci pensa nemmeno a considerare l'ipotesi di presentarsi spaccati in Aula, a un anno dalle elezioni, su un argomento così delicato. Lo stallo riguarda le preferenze, ci si attende una mediazione al fotofinish, mentre sembra intanto raggiunto l'accordo per consentire ai fuori sede di andare a votare. Per tutta la giornata di ieri, riportano cronache parlamentari, si susseguono voci di contatti diretti tra i leader della coalizione e sbloccare l'impasse, ma i rumors non trovano conferme.

Le opposizioni aspettano che sia la maggioranza a muovere la prima pedina, per cercare di rispondere nella maniera più efficace. Anche nel cosiddetto campo largo, però, non mancano divisioni: dalle preferenze all'idea di optare per l'Aventino. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, prova a chiamare la piazza, per annunciare che da domani sera e per tutta la notte, a Montecitorio, resteranno in piazza per la notte della democrazia, così la chiamano, Un fiore bianco sarà il simbolo della veglia per dire no al Melonellum. Non è un momento molto felice per le piazze, comunque: dopo il clamoroso flop di Napoli, il campo largo non replicherà a Padova, nella seconda iniziativa inizialmente prevista per il 15 luglio. Ufficialmente proprio per seguire i lavori parlamentari sulla legge elettorale, ma ufficiosamente per non ripetere quanto accaduto, tra contestazioni e poche presenze.







