Léon Harmel, la profezia di un’impresa: quando il bene dei lavoratori diventa il bene dell’azienda

Léon Harmel, industriale francese e imprenditore della lana, vissuto tra il 1829 e il 1915, aveva una convinzione che per l’epoca non era affatto scontata: se stanno bene i miei operai, ne beneficerà anche l’impresa. Una visione del lavoro che nasceva dalla sua fede, che era ciò che lo guidava. La sua storia torna particolarmente attuale anche per una ragione: il legame con Papa Leone XIV.

Quando Robert Francis Prevost spiegò la scelta del nome Leone XIV, ricordò infatti la Rerum novarum, l’enciclica del 1891 che affrontava la questione sociale nella prima grande rivoluzione industriale. E nel suo primo incontro pubblico ha spiegato proprio il significato di questa scelta. La mostra racconta quindi una domanda che è ancora attualissima: che cosa significa mettere davvero la persona al centro del lavoro? Un quesito che apre anche alle nuove questioni operaie, al ruolo dell’uomo e alle trasformazioni portate dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

Il percorso arriva così fino a Leone XIV, collegando l’esperienza di Harmel alle nuove sfide della nostra epoca. E il legame con il Papa è destinato a diventare ancora più concreto: Leone XIV visiterà la mostra. Una storia di oltre un secolo fa che, sorprendentemente, sembra parlare proprio del nostro presente.









