AMBIENTE Lessinia trentina, abbattuto un lupo: nuove polemiche tra istituzioni e ambientalisti Un maschio adulto, appartenente al branco che da anni gravita nella zona, è stato ucciso dal Corpo forestale del Trentino. Il WWF parla di “grave passo indietro” e denuncia l’assenza di strategie di prevenzione efficaci

Nella notte, il Corpo forestale del Trentino ha dato esecuzione al decreto firmato il 4 settembre dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, abbattendo un lupo maschio adulto appartenente al branco che da anni gravita in Lessinia. L’animale è stato ucciso nei pressi di malga Boldera, nel comune di Ala, mentre tentava la predazione di un bovino. La Provincia ha sottolineato che l’operazione è avvenuta nel rispetto della legge provinciale, con il via libera dell’Ispra e dopo il respingimento dei ricorsi presentati dalle associazioni animaliste al Consiglio di Stato.

L’obiettivo dichiarato è ridurre i danni economici e sociali per gli allevatori, senza compromettere lo stato di conservazione della specie in Trentino. Durissime le reazioni del mondo animalista. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, parla di “nuovo scempio”, accusando Fugatti di inseguire la “pelle di lupo” in una “gara” con il collega altoatesino Arno Kompatscher.

Critico anche il Wwf Italia, che parla di “grave passo indietro” e denuncia l’assenza di strategie di prevenzione efficaci, unico strumento ritenuto realmente capace di garantire la convivenza tra uomo e grandi carnivori. Per questo gli ambientalisti chiedono "con forza alle istituzioni di cambiare rotta. L'abbattimento di questo lupo in Lessinia, che segue quello in Val Venosta dello scorso mese, rappresenta un nuovo segnale preoccupante di un approccio che sta diventando un'inaccettabile e insensata prassi. Serve un impegno concreto per supportare gli allevatori nell'adozione delle migliori pratiche di prevenzione, fornendo risorse economiche e supporto tecnico. La convivenza è possibile - sostiene il WWF - ma richiede un approccio basato sulla conoscenza, il rispetto e la lungimiranza, non su scelte dettate dall'emergenza e dalla scarsa volontà politica".

Il dibattito non riguarda solo il Trentino-Alto Adige. Anche in Romagna, a Rimini, il tema della difficile convivenza tra lupi e attività umane è esploso nei mesi scorsi: tra agosto e settembre 2025 diversi avvistamenti alle porte della città e due casi di predazioni su animali domestici avevano acceso polemiche e timori, con amministrazioni locali e associazioni divise tra chi invoca la tutela della sicurezza e chi chiede di investire nella prevenzione.

L’abbattimento in Lessinia riporta così in primo piano una questione che attraversa l’intero Stivale: come gestire la presenza del lupo, specie protetta ma sempre più vicina alle attività umane. Una sfida che, sottolineano gli ambientalisti, richiede strategie di lungo periodo, non decisioni d’emergenza.



