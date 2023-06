PROMOZIONE "LEt's MARCHE!": presentata la nuova campagna turistica, spot con il ct della Nazionale Mancini Parola d'ordine: internazionalizzazione

"Let's Marche! In Italy, of course". Il nuovo slogan accompagnerà la Regione in tutte le sue attività di promozione turistica in Italia e all'estero. Parola chiave: internazionalizzazione. A Roma, nella sede dell'Enit, presentati in anteprima il nuovo logo e lo spot con Roberto Mancini, marchigiano di Jesi, ct della Nazionale Italiana di calcio, come testimonial anche per i prossimi due anni, contratto rinnovato.



Gli spot sono stati girati nel mese di maggio in varie località. Scelta la lingua inglese per una comunicazione per l'appunto internazionale e un messaggio efficace.

Nel video le interviste a Roberto Mancini, CT Nazionale e testimonial Marche; Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Sandro Pappalardo, Cda Enit; e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche.

