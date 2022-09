ELEZIONI2022 Letta (Pd): "Il Pnrr non va rinegoziato, i soldi vanno spesi" Berlusconi (Forza Italia): "Vogliamo un Paese dove non ci siano cittadini di serie B"

“Siamo impegnati a convincere gli elettori”, dice Enrico Letta che da Napoli torna a parlare del Piano di ripresa e resilienza. “La nostra democrazia – dice Giuseppe Conte al Forum Ansa, riferendosi proprio al Pd – non è in pericolo ed è arrogante da parte di qualche forza politica ergersi a garante delle patenti di legittimità democratica. Meloni però sbaglia sull'Ungheria – aggiunge – Orban è stato votato, dice lei, ma anche Putin lo è stato e ciò non significa che poi non ci siano governi che mettono il bavaglio alla libertà di stampa”. Circa le riforme paventate dal centrodestra, come il presidenzialismo, è duro Nicola Fratoianni. Nelle sue pillole quotidiane invece, Silvio Berlusconi ha raccontato cosa ha risposto ad un elettore che gli chiedeva che tipo di Paese hanno in mente.

Nel video le interviste a Enrico Letta, segretario Partito Democratico; Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra; e l'intervento di Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: