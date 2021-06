CRONACA Leucemia fulminante: il cuore di un 16enne ha smesso di battere ieri notte a Rimini

Leucemia fulminante: il cuore di un 16enne ha smesso di battere ieri notte a Rimini.

Il cuore di Leonardo Monaco, 16enne forlivese, ha smesso di battere ieri notte all'ospedale di Rimini. Non è sopravvissuto all'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel pomeriggio di giovedì scorso. A procurarglielo una leucemia mieloide acuta fulminante che in una settimana ha spento una giovane vita. Solo lunedì scorso infatti - scrive il Resto del Carlino - lui e i suoi genitori avevano ricevuto i drammatici esiti dei risultati degli esami a cui era stato sottoposto, dopo che nelle due precedenti settimane aveva patito improvvisi disturbi fisici. Di qui l'immediato ricovero per iniziare la chemioterapia. Poi l'emorragia che ha fatto precipitare il quadro clinico. Leonardo stava completando il terzo anno all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Forlì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: