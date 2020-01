Libia, Haftar a Palazzo Chigi. In serata atteso a Roma Al Sarraj

Khalifa Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. In serata sarebbe atteso a Roma anche Al Sarraj, con in programma anche un incontro con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "La situazione in Libia è molto pericolosa". "Stiamo aspettando la visita del primo ministro libico Al-Sarraj e incontreremo a Bruxelles o a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Libia, Iran e Iraq.

I presidenti di Turchia e Russia Erdogan e Putin lanciano un appello per un cessate il fuoco in Libia a partire da domenica prossima. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Intanto la Turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. Al Sarrai, da Bruxelles, dove ha incontrato il presidente del Pe Sassoli e l'Alto rappresentante Ue Borrell, ha reclamato il "diritto di proteggerci" e definito "molto produttive" le discussioni con i "responsabili europei".