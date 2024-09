RIMINI Licenza sospesa per il Classic Club: troppi episodi di spaccio La sospensione, salvo ricorsi da parte della proprietà, avrà effetto fino al 31 ottobre

Il Questore di Rimini Olimpia Abate ha firmato l'ordinanza di sospensione della licenza per il Classic Club. Il provvedimento è stato preso in base all'articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza in quanto, negli ultimi tempi, sono stati numerosi gli episodi documentati di spaccio e, allo stesso tempo, gli arresti di pusher con ogni tipo di sostanza stupefacente. La sospensione, salvo ricorsi da parte della proprietà, avrà effetto fino al 31 ottobre quando il locale potrà riaprire.

