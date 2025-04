Liceo Serpieri, scatta lo stato di agitazione fino 6 giugno

FLC Cgil e Snals hanno proclamato lo stato di agitazione del personale docente e Ata del Liceo Serpieri di Rimini, con astensione da tutte le attività aggiuntive e di intensificazione (quella prevista per far fronte a delle situazioni emergenziali o straordinarie) tra il 29 aprile e il 6 giugno 2025. La decisione, approvata in assemblea il 4 marzo e supportata da 79 firme su 96 docenti di ruolo, è stata comunicata alla Prefettura di Rimini e alla Commissione di Garanzia per l’avvio delle procedure di raffreddamento.

I sindacati denunciano gravi carenze organizzative, assenza di dialogo con la dirigente scolastica, mancanza di relazioni sindacali e problemi di sicurezza all’interno dell’istituto. FLC Cgil e Snals chiedono il ripristino di un clima di rispetto e confronto costruttivo per garantire un cambiamento concreto già dal prossimo anno scolastico.