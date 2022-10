Lidl richiama mandorle fritte per possibile presenza corpi estranei

La catena di supermercati tedesca Lidl, ha pubblicato sul proprio sito internet il richiamo di alcuni lotti di mandorle fritte con zucchero, miele e sale a causa dalla possibilità di trovare corpi estranei metallici nel prodotto a marchio Sol & Mar, confezione da 150 grammi. È stato comunicato dall’azienda produttrice spagnola Borges Agricultural & Industrial Nuts, che si scusa per i disagi arrecati. Nel dettaglio i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

1114186 con data di scadenza al 5 aprile 2023;

1114407 con data di scadenza al 2 maggio 2023,

1114543 con data di scadenza al 19 maggio 2023.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i consumatori che avessero già acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per richiedere il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800-480048.

