Lido di Classe, 17enne denuncia stupro di gruppo sulla spiaggia: indagini in corso

Una 17enne forlivese ha denunciato una violenza sessuale di gruppo avvenuta sulla spiaggia di Lido di Classe, nella notte tra venerdì e sabato, alla vigilia di Pasqua. Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti, quattro uomini, che lei ritiene di origine straniera, l’avrebbero avvicinata nei pressi di una struttura turistica e poi aggredita, per poi dileguarsi.

La ragazza si è recata all’ospedale di Ravenna, dove è stato attivato il protocollo previsto per i casi di violenza sessuale. Il personale sanitario ha immediatamente avvisato i carabinieri. La visita medica non ha evidenziato lesioni fisiche evidenti, ma gli inquirenti precisano che ciò non esclude la possibilità di una violenza.

La Procura di Ravenna, con il pubblico ministero Lucrezia Ciriello, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo aggravata, vista la minore età della vittima. I carabinieri hanno avviato le indagini: sopralluoghi nella zona, raccolta di testimonianze, verifica delle telecamere di videosorveglianza.

La ragazza è ora seguita anche da uno staff medico e psicologico, mentre le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti per contribuire all’identificazione dei responsabili. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.