REGIONALI Liguria: prima proiezione Opinio-Rai; Bucci al 49,8%; Andrea Orlando ha il 46,5% Affluenza in calo, hanno votato quasi il 46% degli aventi diritto

Liguria: prima proiezione Opinio-Rai; Bucci al 49,8%; Andrea Orlando ha il 46,5%.

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con il 49,8%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha il 46,5%. Il candidato della sinistra Nicola Morra è dato allo 0,9%%.

Affluenza in calo: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,42% della precedente elezione omologa del 2020.



