MALTEMPO Liguria: trovato nono cadavere in mare Devastanti gli effetti dell'ondata di maltempo abbattutasi nel weekend sull'Italia nordoccidentale e la Francia

Interi territori martoriati; con diversi Comuni, in Piemonte e Liguria, in grave difficoltà nel far fronte ai catastrofici effetti delle piogge torrenziali del fine settimana. E soprattutto, anche in questo caso, vi sono stati morti e dispersi, a testimonianza di come il problema del dissesto idrogeologico sia ancora ben lungi dall'essere risolto, in varie zone d'Italia.

Nel ponente ligure prosegue la mesta conta dei corpi restituiti dal mare dopo i temporali, che hanno pesantemente investito anche il sud-est della Francia. Una delle vittime – ha precisato il Governatore Toti – è un abitante di Airole. In 6 casi si tratterebbe invece di cittadini francesi dati per dispersi; vi sarebbe inoltre una salma, trascinata via dall'alluvione da un cimitero oltreconfine. “Spero che il triste bilancio finisca qui”, aveva aggiunto il Presidente della Liguria, ma poche ore dopo è stato trovato un nono cadavere. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ieri la notizia della morte di due operai, nell'entroterra sanremese, impegnati in un cantiere per la rimozione dei detriti. Nel frattempo, nelle zone colpite, molte strade restano chiuse, con alcune famiglie ancora isolate. In Piemonte è in corso la conta dei danni che si aggirerebbero sul miliardo di euro. 300 milioni, invece, le perdite stimate da Coldiretti per il settore agricolo del nord-ovest del Paese. In Veneto – nel frattempo - la Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla per l'onda di piena del fiume Po.

I più letti della settimana: