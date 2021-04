ECONOMIA Linee guida approvate da Regioni, Bonaccini: “Per riaperture servono soluzioni concrete”

"Sulle riaperture servono soluzioni concrete e praticabili, per dare una speranza e una prospettiva vere ad attività che da troppo tempo non vedono la luce". È quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, secondo cui "è molto positivo che oggi la Conferenza delle Regioni abbia approvato le linee guida per la ripartenza delle attività economiche in piena sicurezza".

A giudizio del governatore emiliano-romagnolo queste indicazioni, "tengono insieme da un lato la prevenzione e la tutela della salute, che deve restare la nostra priorità assoluta, dall'altro la necessità di dare respiro a categorie allo stremo: commercianti, ristoratori, baristi, gestori di piscine e palestre, operatori della cultura e della creatività, il mondo dello sport. Sono la proposta delle Regioni al Governo per poter riaprire, con precauzione, presto".

E questo, argomenta ancora Bonaccini, "è il metodo giusto. Stare al merito, definire le regole necessarie e condivise con la sanità pubblica e la comunità scientifica, unità e collaborazione istituzionale. Senza dividersi, magari solo per poter fare ogni volta una nuova promessa. Promesse - conclude - che servono a poco, non certo a rimettere in moto tutto il Paese.

