ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE ER Lista "Bonaccini Presidente": presentati i 4 candidati Sono Kristian Gianfreda, Ilia Varo, Adriana Pellegrini e Gianluca Garulli

Mettere in campo esponenti della società civile che possano trasmettere le proprie conoscenze del territorio. È lo scopo comune dei 4 candidati per le elezioni al consiglio regionale dell'Emilia Romagna della lista “Bonaccini Presidente”. Sono Kristian Gianfreda, educatore professionale e regista, già consigliere comunale per la lista “Rimini Attiva”, Ilia Varo presidente del GAL Valconca, Adriana Pellegrini, ristoratrice e Gianluca Garulli primario di chirurgia all'ospedale Infermi di Rimini.

Garulli, assente all'incontro, è intervenuto telefonicamente: “Da medico ho sentito il bisogno di candidarmi per difendere un sistema sanitario come quello emiliano romagnolo”. Presente anche il Sindaco Andrea Gnassi che ha sottolineato come questi candidati rappresentino un progetto vero e comune per la regione.

Nel servizio le interviste a Ilia Varo, Kristian Gianfreda e Adriana Pellegrini

