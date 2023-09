RIMINI Lite degenera: 25enne accoltellato a Rimini I Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’accoltellatore

Lite degenera: 25enne accoltellato a Rimini.

È finito con diverse coltellate un diverbio scoppiato nella notte a Bellariva davanti ad un bar in viale Regina Margherita. Un senegalese 25enne è stato colpito più volte dai fendenti sferrati da un afghano per una discussione. Diversi i tagli per il giovane, ma per fortuna non si tratterebbe di ferite profonde. Sul posto, oltre al 118 che ha soccorso il 25enne, sono intervenuti i Carabinieri che si sono messi sulle tracce dell’accoltellatore.

