Lite in Senato per le parole di una senatrice 5Stelle: "La presidente Meloni scodinzola"

Dopo il vertice Nato in cui gli alleati hanno preso decisioni cruciali sulla spesa militare, è la volta del Consiglio Europeo, ma non mancano ripercussioni anche nella politica italiana.

Iniziato il Consiglio Europeo a Bruxelles, con la presidente Giorgia Meloni che ha subito incontrato, in una riunione informale, alcuni degli Stati membri più interessati al tema su come si possa gestire, con soluzioni alternative, il fenomeno migratorio, e in particolare a rafforzare il quadro legale in materia di rimpatri. Con Meloni c'erano Danimarca, Paesi Bassi e commissione Europea, ma anche, tra gli altri, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Malta, Svezia e Ungheria. Confermato da Ursula von der Leyen il vertice della coalizione globale contro il traffico di migranti per il prossimo 10 dicembre a Bruxelles.

Al vertice si è aperto anche il “caso Sanchez”, iniziato in verità al summit Nato, quando il premier spagnolo ha detto no all'aumento delle spese militari fino al 5% del Pil come voluto da Trump che, infatti, stava ragionando addirittura a come applicare dazi alla sola Spagna. Arrivando al Consiglio Europeo, Sanchez ha parlato di “situazione catastrofica di genocidio a Gaza: Israele sta violando l'articolo 2 sui diritti umani, dell'accordo tra Ue e Israele, chiederò subito la sospensione immediata di questo accordo”.

In Italia quella che viene considerata “schiena dritta” di Sanchez viene applaudita dall'opposizione, che approfittando della discussione sulla separazione delle carriere in magistratura, in Senato, attacca, scatenando la reazione anche della presidente di turno, Licia Ronzulli, Forza Italia. A proposito di maggioranza, la commissione affari costituzionali, sempre in Senato, boccia l'emendamento della Lega sul terzo mandato ai presidenti di Regione. 15 i voti contrari, dunque anche parte della maggioranza si è opposta, e la Lega non la prende bene. “Schiaffi alla Lega” dice infatti l'opposizione, parlando di “umiliazione” del partito di Matteo Salvini.

Nel video gli interventi di Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, e di Licia Ronzulli, vice presidente del Senato (Forza Italia), e l'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega