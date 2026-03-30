Lite in un casolare a Viserbella: uomo gravemente ferito, portato via in elisoccorso

Violento episodio nel pomeriggio a Viserbella, in via Bruschi 48, all’interno di un casolare abbandonato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiato un parapiglia tra alcune persone: nel corso della lite un uomo è rimasto gravemente ferito alla testa. Le condizioni del ferito sono apparse subito serie: l’uomo è stato stabilizzato sul posto per oltre un’ora.

Successivamente è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, insieme alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.







