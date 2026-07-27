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Lite tra aiuto cuochi a Rimini finisce nel sangue: accoltellato 45enne

Il diverbio e l'aggressione si è consumato nella cucina di un hotel del litorale nord riminese: denunciata 21enne

27 lug 2026
Lite tra aiuto cuochi a Rimini finisce nel sangue: accoltellato 45enne

Lite tra aiuto cuochi nella cucina di un hotel del litorale nord riminese: una 21enne avrebbe colpito con un fendente all’addome un collega di 45 anni. L’episodio risale alla sera del 24 luglio. La vittima è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena e sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I Carabinieri di Rimini Viserba hanno denunciato la giovane per lesioni personali aggravate e sequestrato l’utensile da cucina utilizzato nell’aggressione. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Rimini.




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