CRONACA RIMINI Lite tra aiuto cuochi a Rimini finisce nel sangue: accoltellato 45enne Il diverbio e l'aggressione si è consumato nella cucina di un hotel del litorale nord riminese: denunciata 21enne

Lite tra aiuto cuochi a Rimini finisce nel sangue: accoltellato 45enne.

Lite tra aiuto cuochi nella cucina di un hotel del litorale nord riminese: una 21enne avrebbe colpito con un fendente all’addome un collega di 45 anni. L’episodio risale alla sera del 24 luglio. La vittima è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena e sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I Carabinieri di Rimini Viserba hanno denunciato la giovane per lesioni personali aggravate e sequestrato l’utensile da cucina utilizzato nell’aggressione. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Rimini.

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